Украина в этом году уже импортировала сыров на 10% больше, чем за весь 2017 год

Украина за 10 месяцев 2018 года импортировала сыров на 10 % больше, чем за весь 2017 год – почти 10,7 тыс. тонн на свыше 52 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Согласно данным таможенной статистики ГФС, Украина за 10 месяцев текущего года импортировала почти 10,7 тыс тонн сыра на более 52 млн долларов, что на 10% больше, чем было импортировано за весь 2017 год (10 тыс. тонн общей стоимостью 47,1 млн долларов).

География импорта сыров в Украину традиционная – Польша, Германия и Франция.

Экспортировано украинских сыров за январь-октябрь 2018 года более 6,9 тыс тонн на 25,7 млн долларов.

Больше других стран украинские сыры в 2018 и 2017 годах покупали Казахстан, Молдова и Египет.