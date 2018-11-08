Эксперт назвала условия роста зарплаты в Украине

Обещанный НБУ рост номинальной зарплаты в Украине на 25% до конца этого года зависит от ситуации на зарубежных рынках труда. Украинские работодатели в вопросах повышения заработной платы непосредственно завязаны на иностранных конкурентов.

Такое мнение высказала эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

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По ее словам, в этом году зарплата в Украине повышалась благодаря тому, что средние выплаты выросли в Польше, а Чехия удвоила свою квоту на трудоустройство.

“То есть украинские работодатели боролись уже не между собой, а с иностранными работодателями. И в дальнейшем будет та же ситуация”, – объяснила Пашкина.

Соответственно эксперт прогнозирует, что рост зарплаты в Украине может даже превысить запланированные показатели НБУ, но только в тех областях, которые являются экспортоконкурентными в вопросе рабочей силы.

“Если это производства, если это люди без квалификации, если это айтишники… Если Польша утвердит договор об упрощении процедурной тарификации дипломов медиков и инженеров, то это будут медики и инженеры”, – перечислила она.