В Турции два города неподалеку от Стамбула соединят линией метро

В турецкой провинции Коджаэли началась реализация проекта строительства подземной линии метрополитена между расположенными на побережье Мраморного моря городами Гебзе и Дарыджа.

Стоимость проекта, полностью финансируемого из бюджета провинции, оценивается в 885 млн долл. США.

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На линии с двумя тоннелями длиной по 15,6 км и диаметром 6,5 м будет 12 станций. Ее ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Предусмотрено обращение поездов в автоматическом режиме – без машинистов на борту.

Провинция Коджаэли – один из наиболее развитых промышленных регионов Турции. Метрополитен позволит облегчить транспортную ситуацию в этом густонаселенном регионе, где численность населения только городов Гебзе и Дарыджа (на данный момент порядка 400 тыс. чел.) ежегодно увеличивается на 50 тыс. чел. Ежедневно в провинцию из Стамбула приезжают на работу 1,3 млн человек.