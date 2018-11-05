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Украина получила дополнительно 5 миллионов евро в рамках программы развития образования

Украина получила дополнительно 5 миллионов евро в рамках программы развития образования

Украина получила отдельное окно для финансирования конкурсов Программы «Эразмус+» в 2019-2020 гг.

Такое решение было принято ЕС по результатам рассмотрения соответствующего обращения Украины, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Дополнительное финансирование выделено по направлению Кey Аction (KA)1 «Международная кредитная мобильность» в размере 2,5 млн евро, направлению Кey Аction (KA)2 «Развитие потенциала высшего образования» в размере 2 млн евро, а также полмиллиона евро – по направлению Жан Моне.

«Евросоюз пошел нам навстречу и выделил отдельное окно в «Эразмус+». Это сделали по просьбе Украины… Окно позволяет иметь отдельную корзину денег в рамках программы, которые идут только для нас. То есть это дает возможности для финансирования национальных проектов в высшем образовании, за которые конкуренция будет только среди вузов Украины, а не среди вузов всей Европы», – отметил заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Он добавил, что Украина является одной из самых успешных стран в смысле выбранных проектов «Эразмус+» – «Развитие потенциала высшего образования», «Международная кредитная мобильность» и Жан Моне.

По материалам УКРИНФОРМ
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