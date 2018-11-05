Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК

Власти Саудовской Аравии заказали провести исследование о возможном роспуске Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Wall Street Journal.

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Данное исследование будет проходить на фоне подготовки США антикартельного законопроекта под названием NOPEC (No Oil Producing Exporting Cartels Act).

Его цель – наделение американских судов полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес членов ОПЕК, а также стран-участников картельных сговоров на рынке нефти.

“В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно. Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать”, – заявил глава Исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адам Семински.

Эр-Рияд сомневается в необходимости существования ОПЕК на фоне того, что “Саудовская Аравия и Россия вдвоем могут оказывать достаточное влияние на рынок нефти”.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне 2018 года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.