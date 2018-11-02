Министр нефти Ирана предупредил о дестабилизации рынка из-за санкций США

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о дестабилизации рынка углеводородов из-за санкций США.

«Ближайшие месяцы, как ожидается, будут довольно болезненными для покупателей»,— сказал он в интервью агентству Shana, подчеркнув, что «степень послаблений», которые сделал Тегерану Вашингтон, слишком незначительна для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке.

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Зангане добавил, что США в конце концов признали серьезную нехватку нефти и невозможность устранить Иран с мировой нефтяной карты.

По мнению министра, американские власти искусственно занизили цены на нефть и бензин перед выборами в Конгресс. Он выразил уверенность, что после выборов стоимость нефти поднимется.

Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. 5 ноября Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов исламской республики. На следующий день несколько предприятий были выведены из-под санкций.