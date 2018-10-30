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СМИ назвали страны, которые Штаты вывели из-под "нефтяных" санкций

СМИ назвали страны, которые Штаты вывели из-под "нефтяных" санкций

США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.

Об этом сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Китай, куда, по данным СМИ, США остановили поставки нефти, входит в эту группу. Однако переговоры с КНР еще продолжаются. Ранее сообщалось, что США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти, а потому Штаты могут распространить антииранские санкции и на КНР. Единственная уступка, на которую пошел Пекин, – КНР не будет наращивать импорт сырья из Ирана.

Остальные четыре государства не были названы.

О том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций, также писало издание The Economic Times. Благодаря такому решению Индия сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.

Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал источник агентства. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.

Ожидается, что госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщит об освобождениях от санкций в пятницу, 2 ноября.

По материалам Сегодня
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