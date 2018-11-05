НКРЭКУ дала рекомендации госучреждениям по закупке электроэнергии на 2019 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала рекомендации относительно закупки для обеспечения нужд государства или территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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Как отметили в НКРЭКУ, заказчиками заключены договоры на закупку электрической энергии с одним субъектом хозяйствования (облэнерго).

Но закон “О рынке электрической энергии”, вступивший в силу 11 июня 2017 года, предусматривает для облэнерго юридическое отделение оператора системы распределения от других видов деятельности, в том числе путем создания электропоставщика.

Сейчас НКРЭКУ начата выдача новых лицензий на право осуществления деятельности по распределению электрической энергии.

“Таким образом, чтобы обеспечить собственное потребление электрической энергии (начиная с 2019 года), заказчики должны осуществлять отдельно закупку услуг по распределению электрической энергии и закупке электрической энергии”, – говорится в сообщении НКРЭКУ.