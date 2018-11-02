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Эксперт назвал, из каких составляющих формируется конечная стоимость газа для населения (инфографика)

Эксперт назвал, из каких составляющих формируется конечная стоимость газа для населения (инфографика)

Конечная стоимость газа для населения включает в себя стоимость добычи газа, его транспортировки магистральными газопроводами и сетями облгазов, а также учитывает наценку облгазов и НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины, ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

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Советник министра отметил, что данные по формированию конечной цены на газ для незащищенных слоев населения составлены по состоянию до 1 ноября 2018 года, то есть с решением правительства о повышении стоимости газа для населения на 23,5%.

По словам Белявского, цена природного газа имеет следующую структуру: непосредственно добыча голубого топлива, далее – его транспортировка магистральными газопроводами высокого давления. Следующее, отметил он, это транспортировка природного газа через газораспределительные сети, то есть сети облгазов. Плюс поставки и наценка облгазов и “Нафтогаза”.

“Мне известна разбивка по структуре цены тысячи кубических метров, которая имела место до 1 ноября. Добыча – 4942 грн, транспортировка – 126 грн, распределение – 449 грн, поставки/наценка облгазов – 173 грн, наценка “Нафтогаза” – 132 грн.

В то же время эксперт добавил, что после повышения цены на газ для населения, скорее всего, упомянутые выше составляющие формирования стоимости голубого топлива не изменятся, а могут измениться только их ценовые характеристики.

По материалам УНН
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