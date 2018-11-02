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Украинцев будут по-новому наказывать за долги: "Нафтогазу" разрешили отключать газ зимой

Украинцев будут по-новому наказывать за долги: "Нафтогазу" разрешили отключать газ зимой

Украинцев с 1 декабря за долги по коммуналке смогут отключать от тепла. НАК “Нафтогаз”, согласно обновленным нормам Кодекса ГТС, получил право прекращать поставки голубого топлива.

Если раньше в отопительный сезон делать это было запрещено, со следующего месяца ситуация изменится. С одной стороны, это распространенная европейская практика – за газ не платишь, значит, газ не получаешь.

Но с другой стороны, многие украинцы традиционно накапливают задолженность за тепло в отопительный сезон, а погашают ее летом. Кроме того, далеко не каждая семья, которая не может оплатить коммунальные услуги, получит субсидию.

Поставщики коммунальных услуг задолжали “Нафтогазу” 23,9 млрд грн, говорится в отчете компании. По старым правилам отключать голубое топливо НАК не имел права, но с 1 декабря благодаря обновленным постановлениям Кабмина и Кодекса ГТС компания такое право получит. В результате часть украинцев может зимой остаться без центрального отопления. Причем если отключат целое предприятие, то без тепла рискуют остаться даже те украинцы, которые исправно платят поставщику.

Так, чтобы не остаться без газа, поставщик должен выполнить одно из условий:

  • как минимум на 90% рассчитаться за потребленный газ;
  • подписать с “Нафтогазом” договор реструктуризации долга.

Если не выполнить условия, газ не дадут. Иначе это будет считаться несанкционированным отбором, то есть воровством. “Нафтогаз” будет направлять письма операторам, которые в течение трех дней должны перестать использовать голубое топливо.

По материалам Обозреватель
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