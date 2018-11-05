Порошенко сообщил, когда Украина получит 500 млн евро от ЕС

Общий объем согласованной макрофинансовой помощи стране от Евросоюза по четвертой программе составит 1 млрд евро.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал выделение первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро “за считанные недели”.

Об этом президент рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках конгресса Европейской народной партии в Хельсинки.

“С вице-президентом Еврокомиссии (по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союзу рынков капитала – Ред.) Валдисом Домбровскисом мы поговорили о том, что в ближайшее время, в считанные недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи. будет оказана помощь в сотрудничестве с МВФ”, – заявил Президент.

Порошенко также заявил, что на сегодня завершается выполнение “всех шести условий для получения первого транша помощи”.

Справка Finance.ua

14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую, программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет.