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Порошенко сообщил, когда Украина получит 500 млн евро от ЕС

Порошенко сообщил, когда Украина получит 500 млн евро от ЕС

Общий объем согласованной макрофинансовой помощи стране от Евросоюза по четвертой программе составит 1 млрд евро.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал выделение первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро “за считанные недели”.

Об этом президент рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках конгресса Европейской народной партии в Хельсинки.

“С вице-президентом Еврокомиссии (по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союзу рынков капитала – Ред.) Валдисом Домбровскисом мы поговорили о том, что в ближайшее время, в считанные недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи. будет оказана помощь в сотрудничестве с МВФ”, – заявил Президент.

Порошенко также заявил, что на сегодня завершается выполнение “всех шести условий для получения первого транша помощи”.

Справка Finance.ua

  • 14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.
  • 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую, программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет.
  • Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
По материалам Сегодня
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