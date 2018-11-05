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Nokia заключила сделки на €2 миллиарда в Китае

Nokia заключила сделки на €2 миллиарда в Китае

Nokia объявила о заключении рамочных сделок с China Mobile, China Telecom и China Unicom на сумму более 2 млрд. евро.

Сделки касаются поставок оборудования для сетей мобильной и фиксированной широкополосной связи, IP-маршрутизации и оптических транспортных сетей, а также различных сервисов.

Nokia не сообщила, включают ли договора пункты о поставке оборудования для сетей 5G.

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В третьем квартале 2018 года продажи в Китае принесла Nokia Networks Business 11% выручки.

Сделка Nokia с China Mobile направлена на предоставление решений для сетей радиодоступа, оборудования для опорных и пассивных оптических сетей, IP-маршрутизации и оптического транспорта, транспортной программно-определяемой сети (SDN), сетевого управления и профессиональных сервисов.

Сделка Nokia с China Telecom заключается в улучшении покрытия 4G LTE-сетей и хот-спотов. Nokia предоставит свои решения для China Telecom, включая технологии FDD-LTE, решения для дома Customer Premises Equipment (CPE), основные маршрутизаторы, мультисервисные пограничные маршрутизаторы и оптические сети, а также обеспечит квалифицированную помощь в работе сервисов. China Telecom и Nokia намерены укреплять сотрудничество в разработке 5G с целью ускорения прогресса Китая в этой области.

Сделка Nokia с China Unicom нацелена на развертывание технологий по всей стране, включая Nokia FDD-LTE, периферийные вычисления мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC), виртуализированные решения IMS, SDN, IP-маршрутизацию и оптический транспорт, а также решения для фиксированных сетей.

По материалам 3dnews.ru
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