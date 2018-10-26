Nokia намерена сократить годовые расходы на 700 млн евро

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia анонсировал новую программу сокращения расходов после того, как зафиксировал убытки и падающую выручку.

По итогам июля–сентября 2018 года продажи Nokia составили 5,46 млрд евро против 5,5 млрд евро годом ранее. Чистые убытки оказались равными 79 млн евро, снизившись относительно денежных потерь годичной давности, которые равнялись 181 млн евро.

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Операционная прибыль Nokia в годовом исчислении сократилась на 27 % до 487 млн евро, не дотянув до среднего прогноза от опрошенных Reuters аналитиков (492 млн евро).

Выручка в подразделении по выпуску телекоммуникационного оборудования поднялась на 1 % в третьей четверти 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го и составила 4,89 млрд евро. В подразделении Nokia Technologies, специализирующемся на лицензировании патентов, доходы уменьшились на 27 % до 351 млн евро.

Одновременно с публикацией финансовой отчётности Nokia объявила о планах сократить годовые расходы на 700 млн евро к концу 2020 года. Компания допустила новые увольнения, однако сколько именно рабочих позиций может быть ликвидировано, не уточнила.

В этом году завершается программа по экономии 1,2 млрд евро, которую Nokia запустила после поглощения конкурирующей Alcatel-Lucent в 2016 году. Финская компания оптимизирует затраты, готовясь к запуску 5G-сетей.