Новый смартфон Nokia замечен в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружилась информация о смартфоне среднего уровня Nokia 8.1, который готовит к выпуску HMD Global.

«Мозгом» аппарата послужит процессор Snapdragon 710 разработки Qualcomm.

Это 10-нанометровое изделие использует вычислительные ядра Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Обработкой графики занят встроенный контроллер Adreno 616.

Данные Geekbench говорят о том, что в составе смартфона Nokia 8.1 чип Snapdragon 710 функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Базовая тактовая частота составляет 1,7 ГГц.

В качестве программной платформы на аппарате используется операционная система Android 9.0 (Pie). Информации о характеристиках дисплея и камер на данный момент нет.

Официальная презентация новинки состоится в конце текущего или в начале следующего года.

По оценкам IDC, во втором квартале нынешнего года в мире было реализовано 342,0 млн. смартфонов. Это на 1,8 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2017-го, когда отгрузки равнялись 348,2 млн. штук.