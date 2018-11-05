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Ford Motor вышел на рынок электроскутеров

Ford Motor вышел на рынок электроскутеров

Компания Ford Motor выходит на быстрорастущий рынок микромобильности с покупкой сервиса по прокату электроскутеров Spin.

Как сообщил газете Financial Times глава Ford X, подразделения Ford Motor, занимающегося новыми мобильными решениями, Санни Мадра, бизнес, связанный с электроскутерами, «развивается повсюду просто феноменально» и «соответствие продукта рынку становится совершенно очевидным».

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По его словам, цель Ford Motor — в ближайшие полтора года запустить сервис по прокату электроскутеров более чем в 100 городах.

Сам Ford Motor не раскрывает стоимость сделки, однако онлайн-портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что она близка к $100 млн.

Сервис проката электроскутеров Spin был создан в 2016 году в Сан-Франциско. Сейчас компания работает в 9 крупных городах и на территории 5 кампусов в США, ее услугами воспользовались уже более 1 млн раз. По итогам прошлогоднего раунда финансирования Spin оценивалась в $40 млн. В числе ближайших конкурентов — компании Bird и Lime.

После покупки Ford Motor не намерен менять название Spin или размещать на электроскутерах свой бренд, но готов к «значительным вложениям» в расширение инфраструктуры для зарядки и ремонта скутеров, а также для расширения мобильного парка.

По материалам Коммерсантъ
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