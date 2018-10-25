Ford отзывает полтора миллиона авто из-за проблем с двигателем

Компания Ford приняла решение об отзыве около 1,5 млн автомобилей в США, Канаде и Мексике. Причиной стали проблемы с системой подачи топлива.

Об этом в четверг, 25 октября, сообщает CBC News.

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“Ford отзывает около 1,5 млн автомобилей Focus Сompact в Северной Америке из-за проблемы с топливной системой, которая может повлечь остановку двигателя без предупреждения”, – говорится в материале.

В частности, под отзыв попадают автомобили 2012-2018 модельных годов с двух- и четырехцилиндровыми двигателями.

“Ford утверждает, что клапан в топливной системе может застрять в открытой позиции, вызвав образование чрезмерного вакуума, а контрольный компьютер двигателя может не выявить эту проблему. Чрезмерный вакуум способен вызвать деформацию топливного бака и другие проблемы”, – подчеркнули в СВС News.

Отзыв должен начаться 10 декабря, а к тому времени владельцам потенциально бракованных автомобилей советуют держать бак минимум наполовину заполненным.

“В компании заявили, что не имеют информации об авариях или травмах, вызванных этой проблемой”, – говорится в сообщении.