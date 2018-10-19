Легендарный производитель мотоциклов отзывает 240 тысяч байков

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов, чтобы устранить проблемы с гидравлическим приводом сцепления.

Отзыв касается мотоциклов Touring, Trike и CVO Touring 2017 и 2018 годов, а также некоторых моделей Softail 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном вскоре после обнародования ее отчетности за III квартал.

Расходы из-за отзыва продукции с рынка составят 35 млн долларов.

При этом чистая прибыль Harley-Davidson в июле-сентябре подскочила до 113,86 млн долларов с 68,21 млн долларов за аналогичный период 2017 года. Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию. Консенсус-прогноз для этого показателя равнялся 53 центам на акцию.

Рост спроса на более дорогие модели мотоциклов по всему миру компенсировал снижение продаж в количественном выражении в США.

В 2018 году Harley-Davidson рассчитывает продать от 231 тыс. до 236 тыс. мотоциклов, рентабельность по операционной прибыли составит от 9% до 10%.