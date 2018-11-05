Стало известно имя нового главы Tesla

Новым председателем совета директоров американской компании Tesla стала австралийка Робин Денем. Она заменила на этом посту ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска.

Денем вступит в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Tesla.

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До перехода в Tesla Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

В совете директоров Tesla австралийка находится с августа 2014 года.