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Стало известно имя нового главы Tesla

Стало известно имя нового главы Tesla

Новым председателем совета директоров американской компании Tesla стала австралийка Робин Денем. Она заменила на этом посту ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска.

Денем вступит в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Tesla.

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До перехода в Tesla Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

В совете директоров Tesla австралийка находится с августа 2014 года.

По материалам Корреспондент.net
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