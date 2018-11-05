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Harley-Davidson выпустил первый серийный электробайк (фото)

Harley-Davidson выпустил первый серийный электробайк (фото)

На выставке в Милане американский производитель мотоциклов Harley-Davidson показал свой первый серийный электрический байк – модель LiveWire.

Как сообщает пресс-служба компании, производство и продажи мотоцикла начнутся в 2019 году.

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Известно, что LiveWire получит полностью регулируемую подвеску и системы ABS и стабилизации в базовом оснащении.

“Проект Livewire был модельным прототипом, созданным в 2014 году. Мы разрешили настоящим гонщикам тестировать мотоцикл по всему миру, после чего собрали отзывы об особенностях мотоцикла. Их затем использовали для усовершенствования разработки нового мотоцикла LiveWire – электрического мотоцикла следующего поколения, который основывается на производительности оригинального прототипа”, – сообщили в компании.

Harley-Davidson заявила, что LiveWire будет лишь первой из серии электрических моделей, и к 2022 году у марки появится полный модельный ряд электробайков.

По материалам Корреспондент.net
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