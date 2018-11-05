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Дополнительный доход: сколько можно заработать

Дополнительный доход: сколько можно заработать

Средняя зарплата в Украине – 9042 грн. За аналогичный период прошлого года она составляла на 26% меньше.

Самая высокая заработная плата остается у работников авиационной отрасли – более 33 тысяч гривен, а самую низкую зарплату получают традиционно курьеры – не более 5000 грн.

Также отличается зарплата в разных регионах Украины. Черновицкая область – аутсайдер, а Донецкая – лидер по зарплатам выше 9000 грн.

Украинцы пытаются получить дополнительный доход за счет работы на фрилансе. Около 40 процентов украинцев называют такой вид дохода.

Сколько можно заработать дополнительно:

Мои fiнансы:

  • Оператор call-центра – до 3500 гривен.
  • Таксист – 1000 грн в день.
  • Тайный покупатель (оценка качества обслуживания в магазинах) – до 100 грн в день.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Сегодня
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