Дополнительный доход: сколько можно заработать

Средняя зарплата в Украине – 9042 грн. За аналогичный период прошлого года она составляла на 26% меньше.

Самая высокая заработная плата остается у работников авиационной отрасли – более 33 тысяч гривен, а самую низкую зарплату получают традиционно курьеры – не более 5000 грн.

Также отличается зарплата в разных регионах Украины. Черновицкая область – аутсайдер, а Донецкая – лидер по зарплатам выше 9000 грн.

Украинцы пытаются получить дополнительный доход за счет работы на фрилансе. Около 40 процентов украинцев называют такой вид дохода.

Сколько можно заработать дополнительно:

Мои fiнансы:

Оператор call-центра – до 3500 гривен.

Таксист – 1000 грн в день.

Тайный покупатель (оценка качества обслуживания в магазинах) – до 100 грн в день.

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