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Кабмин выделил участки под строительство ветроэнергетики в Чернобыльской зоне

Кабмин выделил участки под строительство ветроэнергетики в Чернобыльской зоне

Кабинет министров принял решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на министра Остапа Семерака по результатам заседания КМУ 7 ноября.

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Решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 гектаров для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

«Правительство поддержало предложение Минприроды развивать в дальнейшем зону отчуждения как территорию изменений и инноваций. Сегодня был дан «зеленый свет» от правительства относительно развития ветроэнергетики в Чернобыльской зоне. Это не только хорошая новость для потенциальных инвесторов, но и продолжение взятого нами курса на увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны. Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не нуждаются в постоянном присутствии людей и являются абсолютно безопасными для окружающей среды», – сказал Семерак.

Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

«Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства», – объяснил Семерак.

По материалам УКРИНФОРМ
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