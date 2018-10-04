На территории ЧАЭС открыли солнечную электростанцию

В зоне Чернобыльской АЭС открыли солнечную электростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

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“5 октября на промышленной площадке Чернобыльской АЭС состоялась официальная церемония открытия солнечной электростанции Solar Chernobyl”, – идет речь в сообщении.

“Сегодня мы – первая АЭС, на площадке которой генерируется альтернативная энергия. Я считаю очень позитивным то, что на станции снова есть электрические мощности, и они дают товарную продукцию – электрическую энергию”, – отметил исполнитель обязанностей генерального директора ГСП ЧАЭС Валерий Сейда.

Работы по строительству первой солнечной электростанции мощностью 1 МВт/пик начались в октябре 2017 года. В процессе строительства было установлено 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, создана система физической защиты конструкций.

“Солар Чернобыль” является общим проектом консорциума компаний “Rodina – Enerparc AG”. Целью проекта “Солар Чернобыль” является реализация проектов восстанавливаемой энергетики на территориях, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Строительство солнечных парков на загрязненных территориях дает возможность Украине использовать эти земли в хозяйственной деятельности.