Украинцы увеличили потребление электроэнергии

В августе 2018 года потребителям отпущено электрической энергии от энергоснабжающих компаний на 1 644,0 млн грн. (или на 12,5%) больше по сравнению с августом 2017 года. При этом оплачено на 1 190 700 млн грн. (или на 9,0%) больше, чем в августе 2017 года. Уровень оплаты электроэнергии составил 97,4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

За январь-август 2018 потребителям отпущено электрической энергии от энергоснабжающих компаний на 13 941,% млн грн. (или на 12,9%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. При этом оплачено на 16 335,7 млн грн. (или на 15,6%) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Уровень оплаты электрической энергии составил 98,9%, что на 2,3 п.п. больше аналогичного показателя 2017 года.