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Депутату, который предлагал НАБУ $500 тысяч, грозит 8 лет тюрьмы

Депутату, который предлагал НАБУ $500 тысяч, грозит 8 лет тюрьмы

Генпрокуратура отправила в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета Олега Бабенко и его сообщника, который предлагал 500 тысяч долларов взятки должностному лицу НАБУ.

Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В то же время источник в прокуратуре подтвердил “Украинской правде”, что речь идет об Олеге Бабенко.

Обвинительный акт направили 7 ноября в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что чиновник предлагал взятку в обмен за снятие ареста со счетов частного общества, бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета.

По данным следствия, предприятие задействовано в коррупционной схеме по завладению средствами бюджета Одессы. В деле речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенной цене.

По материалам Економічна Правда
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