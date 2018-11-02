В Украине может подорожать электроэнергия

В Украине в июле 2019 года могут минимум в 1,5 раза увеличить цены на электроэнергию для населения.

Действующий тариф покрывает лишь 50% экономически обоснованной стоимости “тока”. После открытия рынка тарифы будут определять спрос и предложение.

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) цены для бытовых потребителей не пересматривает, а вот для бизнеса повышает регулярно.

Удерживать такую ​​ситуацию удастся только до июля 2019-го, когда состоится запуск рынка энергетики. Регулировать цены на нем будут спрос и предложение. Согласно закону “О рынке электроэнергии”, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии, а компании, конкурируя за клиентов, со временем будут снижать тарифы.

Грядущий резкий скачок тарифов признают и в профильной комиссии, и в Минэнерго.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что электроэнергия для населения могла бы стоить около 1,85 грн за кВт*ч. При этом украинцы за первые 100 кВт*ч платят всего по 0,9 грн, а за каждый последующий – 1,68 грн.