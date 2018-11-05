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На сколько поднимут прожиточный минимум в декабре

На сколько поднимут прожиточный минимум в декабре

В Государственном бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума с декабря и пенсий с начала следующего года.

Такой проект бюджета на 2019 год Верховная Рада приняла 18 октября. Традиционно индексация пройдет в июле и декабре.

По прогнозам экспертов, развитие экономики в 2019 году составит 3%. Доход в бюджет увеличится более чем на 11%. Основную часть дополнительных средств планируют получить от увеличения налогов и подорожания алкогольных напитков.

С 1 декабря увеличат прожиточный минимум для всех категорий населения:

Мої fiнанси:

  • Для трудоспособных повышение на 80 грн. – до 1921 грн.
  • Для нетрудоспособных (пенсионеры, лица с инвалидностью) прибавят 62 грн — до 1497.
  • Для детей до 6 лет на 67 грн — до 1626 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет на 83 грн — до 2027 грн.
По материалам Finance.UA
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