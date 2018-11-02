Капитализация криптовалют выросла до $220 млрд

Утром 7 ноября суммарная капитализация 2090 видов криптоактивов увеличилась до $220 млрд.

Об этом сообщает Coinmarketcap.

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Стоимость Bitcoin выросла до $6531 за монету. Капитализация криптовалюты №1 составила $113,4 млрд, а доля на крипторынке – 51,7%.

В топ-10 монет дешевели только Monero (-0,6%) и Tether (-0,15%).

Самый большой прирост показал Bitcoin Cash (+11,23%), который за неделю подорожал в полтора раза. Bitcoin Cash дорожает накануне запланированного на 15 ноября хардфорка – изменение программного кода, которое меняет структуру блока или позволяет использовать ранее недопустимые блоки.

В случае хардфорка традиционно появляется в обращении новая монета, поэтому инвесторы спешат купить Bitcoin Cash, чтобы стать еще и владельцем новой криптовалюты.

Сам Bitcoin Cash появился 1 августа 2017 года в результате хардфорка Bitcoin и все владельцы Bitcoin получили бесплатно Bitcoin Cash. Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении Bitcoin, превысила $9 млрд. Стоимость одной единицы Bitcoin Cash быстро поднялась с $300 до $558,31. Сегодня утром Bitcoin Cash стоил $617.