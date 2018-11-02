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В Украине обнародовали новую форму налоговой накладной

В Украине обнародовали новую форму налоговой накладной

Официально обнародована новая форма налоговой накладной, которая будет применяться с 1 декабря 2018 года.

Приказ Минфина от 17 сентября 2018 года № 763, которым утверждена новая форма, обнародован 6 ноября 2018 года в официальном издании “Официальный вестник Украины” №85.

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Этот приказ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть, с 1 декабря 2018 года (кроме абз. 2 п. 6 и п. 8 Изменений в Порядке заполнения налоговой накладной, которые вступают в силу с 1 декабря 2020 года).

В приказе в новой редакции изложены формы налоговой накладной и расчеты ее корректировки.

Согласно изменениям, в налоговой накладной нужно будет указывать налоговый номер плательщика налога.

Кроме того, в табличной части налоговой накладной появится графа “Сумма налога на добавленную стоимость”. Эта графа должна заполняться в гривнах с копейками до 6 знака включительно.

Аналогичные изменения будут и в форме расчета корректировки налоговой накладной. При этом, в рамках изменений, долгом Государственной фискальной службы теперь будет определение условных кодов причин корректировки налоговых накладных с последующей их публикацией на собственном официальном веб-сайте.

По материалам УКРИНФОРМ
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