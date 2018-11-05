Гейтс показал «унитаз будущего», который обходится без воды (видео)

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс посетил технологическую выставку в Китае и продемонстрировал на ней «унитаз будущего». Такое устройство не требует использования воды и подключения к канализационной системе, а человеческие экскременты в нём перерабатываются в удобрения.

Билл Гейтс заявил, что разработка такого устройства велась на протяжении нескольких лет. Он представляет собой детище, созданное при помощи исследовательских проектов, финансируемых Bill and Melinda Gates Foundation. Разработано несколько проектов унитаза, но все они работают за счёт разделения жидких и твёрдых отходов. При этом происходят химические процессы, включая сжигание.