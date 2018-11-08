Украина экспортировала продукции машиностроения на $452 миллиона больше

Украина за январь-август 2018 года экспортировала продукции машиностроения на 3,6 млрд долларов, что на 451,8 млн долларов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на своей странице в Facebook.

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«За 8 месяцев 2018 мы экспортировали продукции машиностроения на $3,6 млрд, что на $451,8 млн больше, чем в прошлом году. Но на этом не останавливаемся и совместно с бизнесом работаем над тем, чтобы диверсифицировать экспортные рынки, создать условия для внедрения инноваций на предприятиях сектора, привлечь инвестиции для развития действующих и открытия новых промышленных объектов, а также как “вырастить” украинские бренды сектора машиностроения», – говорится в сообщении.

Именно этой проблематике посвящены Третьи национальные консультации по разработке экспортной стратегии для сектора машиностроения, которые начались 6 ноября.