Торговля между Украиной и Китаем может вырасти до $10 миллиардов - Минэкономразвития

Украина и Китай за следующие 5 лет могут достичь объема торговли в $10 млрд.

Об этом сообщает в Twitter Минэкономразвития.

Читайте также: Товарооборот между Украиной и США в этом году превысил $2,5 млрд – Кубив

«Китай является нашим стратегическим партнером. За 8 месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% и составила около $5,8 млрд. За следующие пять лет Украина и Китай могут достичь объема торговли в $10 млрд. China International Import Expo 2018 – очередной шаг для укрепления торгово-экономических связей между деловыми кругами наших стран», – говорится в сообщении.

В 2017 году по объему товарооборота КНР занимает второе место среди всех стран мира после РФ. Доля объема товарооборота с КНР во внешней торговле Украины в 2017 году составила 8,28% от общего товарооборота Украины, в 2016 году – 8,62%.

В 2017 году, по данным Госстата, двусторонний товарооборот составляет 7,7 млрд долларов США и вырос на 17,9%. При этом экспорт товаров из Украины в Китай составил 2,4 млрд долларов США и возрос на 11,3%. Импорт китайских товаров в Украину составил 5,6 млрд долларов США и вырос на 20.5%. Отрицательное сальдо для Украины за этот период составило 3,6 млрд долларов США.

Прямые китайские инвестиции в Украину остаются практически неизменными, начиная с 2014 года. Так, в 2017 году по объему инвестиций КНР заняла 56-е место или 0,044% от общего объема инвестиций, в 2016 – 0,052%, в 2015 – 55 место с показателем 0,052%, в 2014 году – 56 место с показателем 0,047% от всех инвестиций.