Бюджет Киева планируют увеличить на 3 миллиарда

Вскоре Киевсовет будет вносить изменения в бюджет Киева на 2018 год.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Коррекция вызвана тем, что по итогам трех кварталов доходная часть была перевыполнена на 5,9%. Проект решения по внесению изменений в основной финансовый документ города был подан директором Департамента финансов КГГА Владимиром Репиком.

Запланированный профицит составит 12 млрд гривен на конец года.

Дополнительное финансирование хотят направить на строительство метро на Виноградарь, продолжение строительства Подольского моста, зарплаты учителям,приобретение жилья для участников АТО.

Весь список поправок в бюджет занимает 49 страниц.

Депутаты приняли документ к рассмотрению и внесли все замечания до 7 ноября.