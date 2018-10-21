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В Киеве начнут действовать новые ставки налога на недвижимость - КГГА

В Киеве начнут действовать новые ставки налога на недвижимость - КГГА

Киевский городской совет 18 октября поддержал во втором чтении изменения ставок начисления налога на недвижимость, которые начнут действовать с 1 января 2019 года.

Об этом сообщили в департаменте финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

“Эти ставки будут действительны с 1 января 2019 года”, – отметили в ведомстве.

По данным финдепартамента КГГА, ставка налога для финансовых и ряда других коммерческих учреждений будет увеличена, тогда как налог на жилую застройку, наоборот, будет уменьшен. Всего же вместо единого налога в 1% минимальной зарплаты за 1 м квадратный площади объекта недвижимости, будет установлен индивидуальный коэффициент, в зависимости от статуса здания.

При этом в КГГА уточнили, что решение, принятое Киевсоветом, пока еще не окончательное, поскольку пока ещё нет стенограммы заседания и оно официально не опубликовано.

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Напомним, с 1 июля 2016 года вступил в силу закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году”, которым предусматривается введение налога на недвижимость.

По материалам УНН
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