В Киеве начнут действовать новые ставки налога на недвижимость - КГГА

Киевский городской совет 18 октября поддержал во втором чтении изменения ставок начисления налога на недвижимость, которые начнут действовать с 1 января 2019 года.

Об этом сообщили в департаменте финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

“Эти ставки будут действительны с 1 января 2019 года”, – отметили в ведомстве.

По данным финдепартамента КГГА, ставка налога для финансовых и ряда других коммерческих учреждений будет увеличена, тогда как налог на жилую застройку, наоборот, будет уменьшен. Всего же вместо единого налога в 1% минимальной зарплаты за 1 м квадратный площади объекта недвижимости, будет установлен индивидуальный коэффициент, в зависимости от статуса здания.

При этом в КГГА уточнили, что решение, принятое Киевсоветом, пока еще не окончательное, поскольку пока ещё нет стенограммы заседания и оно официально не опубликовано.

Напомним, с 1 июля 2016 года вступил в силу закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году”, которым предусматривается введение налога на недвижимость.