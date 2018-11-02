План действий BEPS будет способствовать инвестициям в Украину - Минфин

Имплементация Плана действий BEPS положительно повлияет на инвестиционную привлекательность страны.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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«Воплощение Плана действий BEPS в Украине создаст необходимые регуляторные рычаги, которые будут сдерживать отток капитала из Украины в страны с нулевым или низким уровнем налога на прибыль предприятий», – говорится в сообщении.
Это также положительно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины. Государство, которое приобщается к глобальному проекту противодействия BEPS (Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения), сигнализирует другим о готовности соблюдать международные стандарты информации.
Справка Finance.ua:
- План действий BEPS был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2015 году.
- 31 января 2017 года Украина взяла на себя обязательства имплементировать так называемый Минимальный стандарт Плана действий BEPS.