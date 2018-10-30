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Украина присоединится к обмену финансовой информацией

Украина присоединится к обмену финансовой информацией

Вместе с планом действий BEPS Украина должна присоединиться к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией по единому стандарту (так называемый CRS).

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий на форуме по международному налоговому сотрудничеству.

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«На сегодня 104 страны мира присоединились к единому стандарту CRS, заключено около 3500 двусторонних взаимоотношений. Все страны ЕС, в том числе наши ближайшие соседи, уже осуществляют этот обмен, существенно усилив свои возможности по противодействию уклонению от налогообложения», – отметил он.

По словам Смолия, Украина не должна стоять в стороне. Необходимые законодательные изменения для присоединения к единому стандарту обмена информацией уже находятся в Верховной Раде. Скорейшее их принятие обеспечит возможность технической реализации решений, необходимых для учреждения данного обмена.

По материалам Финансовый клуб
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