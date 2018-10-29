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В Нацбанке сказали, сколько Украина может получить от МВФ в этом году

В Нацбанке сказали, сколько Украина может получить от МВФ в этом году

В Национальном банке предполагают, что Украина до конца 2018 года может получить транш от Международного валютного фонда в пределах 1,5 – 1,9 млрд долл.

Об этом во время брифинга сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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“Недавно Яков Смолий сказал, что (транш от МВФ – ред.) можно ожидать до конца года. Относительно суммы – она может быть, как мне кажется, максимум между 1,5 – 1,9 млрд долл.”, – сказала Рожкова.

Она отмечала, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной бюджета на 2019 год.

“Есть еще несколько вопросов к Национальному банку – внесение изменений в определенные нормативные документы, что мы уже сейчас отрабатываем и будем в течение 2 недель их принимать. Поэтому, если наши парламентарии готовы будут вовремя проголосовать за бюджет и бюджетные показатели останутся в рамках контрольных параметров, то мы успеем(получить транш МВФ в этом году – ред.)”,- отметила Рожкова.

По материалам УКРИНФОРМ
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