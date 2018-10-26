Назвали преимущества сотрудничества с МВФ для Украины

Сотрудничество между Международным валютным фондом и Украиной поможет укрепить бюджет и продолжить программу реформ.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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“Новая программа с МВФ может спасти Украину от катастрофы в макрофинансовом плане. Это сотрудничество может иметь очень положительные результаты в долгосрочной перспективе”, – сообщает Курт Волкер.

По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку.

“Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность. Предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод, для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно”, – подчеркнул эксперт.

Если бы Украина не получила поддержку МВФ, то негативные последствия ощутила бы в январе-феврале 2019-го.