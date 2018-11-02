Uber намерена возобновить тестирование автомобилей

Uber Technologies Inc обратилась в регулирующие органы Пенсильвании с просьбой дать добро на возобновление тестирования самоходных автомобилей на дорогах общего пользования с целью улучшения программного обеспечения для систем автономного вождения транспортных средств.

Компания сообщила об этом спустя более чем семь месяцев после того, как она приостановила тестирование самоходных автомобилей в связи со смертельной аварией в Аризоне.

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Компания сообщила в заявке, направленной Национальному управлению безопасностью движения на трассах США, о планах возобновить тестирование самоходных автомобилей с двумя сотрудниками на переднем сиденье, с постоянно включённой автоматической тормозной системой и при более жёстком контроле работы этих сотрудников.

Согласно отчёту полиции о случившемся в Темпе (штат Аризона) ДТП со смертельным исходом с участием самоуправляемого автомобиля Uber, резервный водитель за рулем транспортного средства отвлекалась на просмотр трансляции телевизионного шоу на своем телефоне вплоть до момента столкновения с пешеходом – женщиной, пересекавшей дорогу.

Этот инцидент, ставший первым ДТП со смертельным исходом с участием самоходного автомобиля, нанёс серьёзный удар по отрасли, стремящейся перевести технологии автономного вождения в коммерческое русло.

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи выступил в минувшую пятницу с заявлением, в котором подчеркнул, что компания возобновит тестирование на дорогах только после внедрения «усовершенствованных процессов».

Uber утверждает, что теперь производит мониторинг в режиме реального времени сторонней организацией работы водителей, находящихся за рулём транспортного средства во время тестирования на случай нештатной ситуации. Установлены ограничения по времени работы водителей за день, и для них усовершенствован тренировочный процесс.