Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году

Сервис заказа такси и проката автомобилей Uber планирует полностью заменить свой парк автомобилей в Лондоне на электрический к 2025 году.

Об этом сообщил находящийся здесь с визитом глава компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).

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Он подчеркнул, что Uber хотела бы не только называть себя серьёзным локальным партнёром, но и поступать соответствующим образом.

Компания предоставит водителям средства на сумму до 200 млн фунтов, чтобы те могли инвестировать в электромобили.

Для финансирования этой инициативы Uber будет взимать со следующего года с пассажиров новый экологический сбор «за чистый воздух», который пойдёт на выплаты водителям. Фирма ожидает, что к 2021 году до 20 000 её водителей будет пользоваться полностью электрическими автомобилями.

У компании сложились непростые отношения с оператором системы общественного транспорта Лондона Transport for London (TfL), отказавшимся продлить ей лицензию по причине «отсутствия корпоративной ответственности в связи с рядом проблем, которые могут иметь последствия для общественной безопасности и защищённости».

Uber признала свои ошибки и получила после рассмотрения дела в суде временную лицензию на 15 месяцев, обязавшись выполнять ряд требований городских властей в отношении режима работы водителей и подачи информации о дорожно-транспортных происшествиях.