Хакеры, выдававшие себя за Илона Маска, выудили у пользователей Twitter биткоинов на $180 тыс.

Как известно, соцсеть Twitter уже достаточно давно пытается разработать механизм, который позволит ей эффективно противодействовать мошенникам и ботам, пытающимся заработать на имени Илона Маска.

Так, речь идет о создании поддельных профилей-копий главы Tesla и Space X, посредством которых мошенники выманивают у доверчивых пользователей криптовалюту.

Вот только мошенники пока показывают себя гораздо находчивее, а Twitter, отчаянно пытающаяся исправить ситуацию, делает все только хуже – не так давно соцсеть по ошибке заблокировала настоящий аккаунт Илона Маска, а еще раньше – блокировала пользователей за одно только упоминание имени Илона Маска в твитах. И вот сейчас соцсеть опять сплоховала в плане безопасности и защиты пользователей.

Как сообщает источник, неизвестные хакеры взломали несколько аккаунтов, принадлежащих известным компаниям и имеющих статус верифицированных (синяя галка, свидетельствующая о подлинности аккаунта). Как события развивались дальше вы, наверно, уже догадались.

Заполучив контроль над аккаунтами, они замаскировали их под реальную страничку Илона Маска и отправились на охоту. Мошенники задействовали уже привычную схему – сообщили о проведении акции по раздаче биткоинов, для участия в которой требовалось перевести на специальный счет небольшую сумму в криптовалюте. Оказалось, что схема до сих пор работает. На доверчивых пользователях злоумышленникам удалось заработать немалые средства. На одном из кошельков, использующихся злоумышленниками, на момент вскрытия аферы было около 28 BTC ($180 тыс.).