Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Цены на оперативную память наконец начали снижаться

Цены на оперативную память наконец начали снижаться

Тенденция беспрерывного роста цен, сохранявшаяся на рынке памяти DRAM последние девять кварталов, сменилась на противоположную и сейчас эти самые цены на память наконец устремились вниз. По крайней мере, на это в своем свежем отчете указывают специалисты DRAMeXchange, подразделения аналитической компании TrendForce.

По данным DRAMeXchange, в октябре цена модулей в среднем была ниже на 10%, чем кварталом ранее. Так, если раньше за 4- и 8-гигабайтные модули DDR4 просили $34,5 и $68 соответственно, то сейчас цена на них составляет $31 и $61 соответственно.

Что еще интереснее, тенденция заметного снижения цен продолжится в обозримом будущем и тому есть две основные причины. Первая – это перепроизводство, а вторая – сохраняющийся дефицит 14-нм CPU Intel. То есть, сейчас спрос ниже предложения.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина