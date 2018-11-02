Цены на оперативную память наконец начали снижаться

Тенденция беспрерывного роста цен, сохранявшаяся на рынке памяти DRAM последние девять кварталов, сменилась на противоположную и сейчас эти самые цены на память наконец устремились вниз. По крайней мере, на это в своем свежем отчете указывают специалисты DRAMeXchange, подразделения аналитической компании TrendForce.

По данным DRAMeXchange, в октябре цена модулей в среднем была ниже на 10%, чем кварталом ранее. Так, если раньше за 4- и 8-гигабайтные модули DDR4 просили $34,5 и $68 соответственно, то сейчас цена на них составляет $31 и $61 соответственно.

Что еще интереснее, тенденция заметного снижения цен продолжится в обозримом будущем и тому есть две основные причины. Первая – это перепроизводство, а вторая – сохраняющийся дефицит 14-нм CPU Intel. То есть, сейчас спрос ниже предложения.