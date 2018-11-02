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Две модели Toyota получат специальные версии

Две модели Toyota получат специальные версии

На предстоящем автомобильном шоу в Лос-Анджелесе Toyota покажет стильные специальные версии седана Toyota Camry и кроссовера Highlander. Называются эти спецверсии Nightshade Edition.

За основу для Camry Nightshade Edition была взята комплектация SE, которая находится между базовой и топовой версиями. Седан получил три уникальных цвета кузова с черными элементами, а также черные колесные диски.

За основу для Highlander Nightshade Edition тоже взяли комплектацию SE. Кроссовер получил черные элементы кузова, черные колесные диски. Покупателям предложат четыре новых цвета кузова.
Toyota выпустит Camry и Highlander в спецверсии Nightshade Edition в ограниченном количестве. Так, например, кроссоверов Highlander с пакетом Nightshade будет всего 5 тыс. штук.

Ранее спецверсия Nightshade Edition была предложена ещё для нескольких моделей Toyota. Речь идет про 4Runner, Tacoma, и Tundra.

По материалам autonews.ua
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