В Киеве добавят неудобных парковок

Киевские власти увеличивают количество парковочных мест в столице. Как рассказал UBR.ua заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, на данный момент в городе уже открыто 19 новых парковочных площадок на 1 270 мест.

При этом проработан план КП «Киевтранспарксервис» по расширению парковочного пространства более чем на 8 000 паркомест до конца 2018 года. 1 000 машиномест должно располагаться на перехватывающих площадках.

«Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении депутатов городского совета, и мы надеемся на их понимание и поддержку», — заметил Давтян.

Как рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, новые парковочные места также будут «дорисовываться» прямо на проезжих частях, как это делалось в Киеве и других городам. Всю новую парковочную разметку городские власти согласовывают с Департаментом патрульной полиции.

Новая разметка хоть и добавляет парковочные места, но часто забирает место для маневра там, где это можно было сделать — например, там, где «зеленая стрелка» разрешает поворачивать при запрещающем сигнале светофора, если при это не создает помехи для других участников движения. Но припаркованные прямо перед поворотом авто загораживают другим автомобилям путь. Иногда это даже приводит к перепалкам между водителями на дорогах.