В Ивано-Франковске планируют поднять стоимость проезда в троллейбусах

В Ивано-Франковске стоимость проезда в троллейбусах возрастет на 1 грн.

Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи Ивано-Франковского городского совета Олег Ганчак.

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«В Ивано-Франковске люди должны понять поднятие цены на проезд в троллейбусах. Она вырастет с 2-х до 3 грн. Этот процесс неизбежен, но необходим. Поднятие цены должно быть как инвестиция общественности в развитие коммунального транспорта, который является экологичным и сейчас более комфортным. Когда вырастет стоимость проезда? Думаю, за месяц-полтора», – заявил Ганчак.

Он отметил, что коммунальное предприятие «Электроавтотранс» сегодня работает над обновлением парка и расширением своей сети. Кроме того, выросла стоимость на электроэнергию и запчасти. Также, по словам Ганчака, водителям тоже нужно выплачивать зарплату, увеличивать ее, и люди это должны понимать.

Вместе с тем он отметил, что за год-полтора перед местными властями Ивано-Франковска станет еще вопрос поднятия стоимости проезда в маршрутках. Уже сегодня, сказал чиновник, пять маршрутов в Ивано-Франковске некому обслуживать.

«Перевозчики – это большая проблема. При нынешнем тарифе в Ивано-Франковске (5 грн за проезд – авт.) перевозчику надо работать 10 лет, чтобы вернуть себе средства за приобретенный автобус. Сейчас этот бизнес стал нерентабельным. Выживают лишь те перевозчики, которые дополнительно обслуживают еще пригородные и международные маршруты», – утверждает Ганчак.

Он убежден, что стоимость проезда в маршрутках надо поднимать так, чтобы люди чувствовали еще и улучшение качества перевозки. Если же заморозить стоимость проезда, тогда забастуют перевозчики. Поэтому местная власть уже планирует ввести электронный билет и предусмотреть средства в бюджете-2019 не только для компенсации льготного проезда в маршрутках, но и для развития коммунального транспорта. В Ивано-Франковске, заметил Ганчак, еще до конца этого года планируют направить 90 млн грн на приобретение троллейбусов для КП «Электроавтотранс».

Инвентарный парк КП «Электроавтотранс» насчитывает 62 транспортных средств, из них 54 – троллейбусы. Коммунальное предприятие обслуживает 10 маршрутов, из которых 9 троллейбусных и 1 автобусный. Общая протяженность контактной сети – 63 км.