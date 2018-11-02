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Финляндия и девять стран ЕС отказались отвечать за долги других государств ЕС в случае экономического кризиса

Финляндия и девять стран ЕС отказались отвечать за долги других государств ЕС в случае экономического кризиса

Финляндия и еще девять стран Евросоюза отказались отвечать за долги других государств ЕС в случае экономического кризиса.

«Ганзейская группа», созданная Финляндией, Нидерландами, Швецией, Эстонией, Ирландией и рядом других стран, разработала модель для укрепления финансовой стабильности в ЕС.

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По их мнению, необходимо усовершенствовать европейские стабилизационные механизмы и в случае кризиса использовать их вместо денег европейских налогоплательщиков.

В частности, Финляндия вложила в Европейский стабилизационный механизм 1,4 млрд. евро и при необходимости готова увеличить свой вклад до 11 млрд. евро.

По материалам Комментарии
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