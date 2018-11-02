Безвиз заставляет украинцев платить больше за сервисные услуги: исследование Госстата (инфографика)

Украинцы после вступления в силу безвизового режима увеличили расходы на сервисные услуги на 10%. Только расходы на транспорт и связь составляют примерно 600 грн/мес. на одно домохозяйство.

Главные причины увеличения расходов — рост зарплат в ряде отраслей, повышение объемов потребления услуг, безвиз и повышение мобильности, пишет Сегодня.

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что расходы на транспорт за полгода выросли сразу на 16%. В этом увеличении 4% пришлось на инфляцию, остальное — подорожание поездок из-за роста цен на топливо и за счет активизации мобильности украинцев.

“Я связываю это с предоставлением в прошлом году Украине безвизового режима со странами ЕС и, соответственно, ростом как туризма, так и трудовой миграции. С этими цифрами прекрасно коррелирует рост расходов домохозяйств на проживание в отелях и на услуги общественного питания — сразу на 17%”, — сказал он, указав о повышении на треть расходов на профессиональную деятельность, в которую вошли оплата оформления биометрических паспортов, услуги юристов и консалтинговых фирм.

По данным Госстата, меньше всего украинцы тратят на почтовые услуги, ремонт бытовой техники и предметов быта — соответственно 1,1% и 0,5%. Если конвертировать эти расходы в деньги, то за месяц выходит около 40 грн на письма, посылки и прессу, и 20 грн/мес. на ремонт предметов быта.

Экономисты прогнозируют, что в нынешнем и будущем году продолжится несущественный рост расходов домохозяйств на транспорт, гостиницы, заведения общественного питания в связи с коррекцией на инфляцию. Продолжат дорожать услуги платной медицины, юристов, риелторов, нотариусов из-за роста средних зарплат в стране и инфляции. Из-за повышения тарифов подорожает почтовая связь.