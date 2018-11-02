Еврокомиссия предлагает муниципалитетам в странах ЕС получить общественный Wi-Fi

Европейская комиссия объявила конкурс среди всех муниципальных объектов в странах Евросоюза относительно введения системы общественного Wi-Fi.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

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«Сумма в 120 миллионов евро будет доступной для более чем 8000 муниципалитетов во всем Евросоюзе до 2020 года. Для того чтобы обработать очень большое количество запросов со всей Европы, введена простая система подачи заявки, которая будет заполняться онлайн. После регистрации на определенном портале муниципальные структуры смогут претендовать на получение целевого ваучера WiFi4EU на сумму 15 000 евро», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечается, муниципалитеты, которые получат целевой ваучер, смогут установить точки доступа к сети Интернет в ключевых публичных местах, таких как городские администрации, библиотеки, музеи, парки или площади.

На сегодня о желании принять участие в проекте уже объявил пятый муниципалитет в странах Евросоюза.