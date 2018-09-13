В Украине возросло количество пользователей интернета

В Украине за период с 2010 года по настоящее время проникновение интернета увеличилось с 28 по 66%.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Интернет-Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы Михаил Комиссарук.

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“Проникновение интернета в Украине составляет 66%. Две трети граждан в возрасте старше 14 лет регулярно пользуются интернетом, что соответствует средним показателям по Восточной Европе”, – сказал эксперт.

В то же время, по его данным, в 2010 году проникновение интернета в Украине составило только 28%.

По данным Государственной службы статистики, в первом полугодии 2018 года объем предоставляемых интернет-услуг в Украине превысил 6,1 млрд грн, из них населению – 4,2 млрд грн.