Кабмин предложил повысить ренту на добычу нефти

Кабинет министров предлагает со второго полугодия 2019 года повысить ставки рентной платы для добычи нефти и конденсата – на 2%, а также на добычу железной руды – на 0,8%.

Соответствующий правительственный законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября.

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При этом ставку на добычу руд других черных металлов предлагается оставить без изменения.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит увеличить поступления в сводный бюджет на 2019 год в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет – 5,9 млрд грн.