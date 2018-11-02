Экономика Европы получает удары со всех сторон

В 2017-м году экономика Европы достигла наилучших показателей за последние десятилетия. В ближайшем будущем повторения таких результатов ждать не стоит.

Переведено бюро переводов “Профпереклад”.

В этом году ожидается значительное замедление темпов экономического роста, поскольку Европе пришлось столкнуться с новыми торговыми барьерами, неопределенностью в связи с выходом Великобритании из Евросоюза и политическими разногласиями, подрывающими доверие к евро и вызывающими напряжение в банковской сфере.

«Постоянно осложняющийся коктейль рисков, в большинстве случаев, возникающих извне, вызывает все большую обеспокоенность», – комментирует Флориан Хенс, экономист в Berenberg Bank.

По оценке Европейского центрального банка, рост экономики в еврозоне в этом году снизится до 2% вместо 2,5%, достигнутых в 2017-м. Европа, обогнав США по темпам роста в прошлом году, снова отстает.

В сфере бизнеса уже чувствуется холодок.

Исследование, проведенное аналитической компанией IHS Markit среди менеджеров по закупкам, выявило, что в октябре экономика еврозоны показала самый медленный темп роста за последние два года. Согласно результатам исследования, торговые конфликты по всему миру снижают уровень экспорта европейских товаров.

Еще более пугающим является тот факт, что прогнозируемый рост экономики достиг наиболее низкой отметки за последние четыре года.

«Ситуация в мире достаточно неопределенная, чтобы провоцировать дальнейшее существенное снижение настроения участников рынка и привести к задержкам при принятии инвестиционных решений», – сказал Стивен Браун, старший экономист Capital Economics.

Европейский центральный банк заявил, что не находит эти данные настолько мрачными, чтобы пересмотреть планы по завершению программы стимулирования экономики еврозоны в декабре. Банк фактически влил в европейскую экономику 2,7 триллиона евро (3,1 триллиона долларов) с 2015-го года посредством покупки правительственных облигаций.

«Да, прослеживается более слабый импульс экономического роста… Но достаточно ли этих изменений, чтобы заставить нас переписать базовый сценарий? Ответ – нет», – сообщил репортерам председатель ЦЕБ Марио Драги. «Мы говорим о более слабом импульсе, не об экономическом кризисе», – добавил он.

Перекрестный огонь торговой войны

Соединенные Штаты ударили по Европе новыми пошлинами на сталь и алюминий. Но европейские компании также попали под перекрестный огонь более крупного торгового конфликта США и Китая .

«Многие фирмы будут продавать детали, используемые в качестве исходного материала для производства, или продавать инвестиционные товары, поэтому торговые споры могут иметь также косвенный эффект», – заявил Браун.

В наиболее сложной ситуации оказалась Германия, которая является лидером по экспорту: там наблюдается особенно резкое падение экономической активности.

Немецкая торгово-промышленная палата понизила прогноз экономического роста до 1,8% в 2018-м году по сравнению с более ранней оценкой в 2,7%.

Исследование, проведенное IHS Markit, выявило спад спроса на продукцию за рубежом, а также сниженную активность автомобильной промышленности Германии.

Автомобильная индустрия Германии переживает не лучшие времена

Немецкие производители автомобилей страдают от напряженной ситуации в мировой торговле, продолжающихся последствий«дизельного» скандала и задержек, вызванных новой системой сертификации автомобилей в Европе.

В сентябре автоконцерн BMW ухудшил прогноз прибыли, в частности, обвинив в этом «продолжающиеся международные торговые конфликты». Концерн Daimler (DDAIF ), владелец Mercedes Benz, сообщил о резком сокращении объема прибыли в третьем квартале.

«Автомобильная промышленность в целом и компания Daimler в частности оказались в крайне сложной ситуации», – заявил Дитер Цетше, глава концерна.

Автоиндустрия может столкнуться с еще одной серьезной проблемой: президент США Дональд Трамп неоднократно грозился ввести тарифы на автомобили европейской сборки, если Евросоюз не примет меры для снижения торговых барьеров.

Брексит приближается

Великобритания планирует покинуть Европейский Союз в марте 2019-го года. Но пока еще не известно, как это скажется на возможности компаний континентальной Европы и Соединенного Королевства вести бизнес через границу.

Есть опасения, что Великобритания может выйти из ЕС на таких неопределенных условиях, что для компаний и инвесторов и в марте будущее будет таким же неясным, каким оно было в июне 2016-го года, когда избиратели поддержали Брексит на референдуме.

Так называемый «слепой Брексит» для некоторых компаний может оказаться даже хуже сценария, предполагающего выход Великобритании в марте 2019-го без соглашения о доступе к обширным рынкам Европы.

BMW (BMWYY ) планирует на месяц закрыть на техобслуживание свой завод по производству электрокаров Mini, расположенный в Англии, сразу после выхода Великобритании из ЕС, поскольку концерн не уверен в возможности поставлять детали. Jaguar назвал Брексит одной из причин перевода 1000 рабочих на трехдневную рабочую неделю до Рождества.

Авиакомпании могут сильно пострадать, а розничным торговцам рекомендуют запасаться продуктами питания и медикаментами.

Проблемы в Италии

Политическая ситуация в Европе также угрожает экономической стабильности.

В начале недели Еврокомиссия не одобрила проект бюджета, представленный правительством Италии , поскольку тот предусматривает резкое увеличение расходов и нарушает финансовые правила ЕС. Если Италия не отступит, на нее будут наложены штрафные санкции.

Инвесторов беспокоит возможное усиление напряжения между Римом и Брюсселем, которое может усилить давление на хрупкий банковский сектор Италии. Это, в свою очередь, ляжет тяжким грузом на испытывающую трудности итальянскую экономику.

«Италия – третья крупнейшая экономика еврозоны, поэтому ее финансовое положение важно для всего блока», — заявила Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в Capital Index.